Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

17.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:40

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında jandarma komandoları ve özel harekat timlerince düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince yapılan operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Kaynak: AA