Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma ekiplerince Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

17.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:38
Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ekiplerince 'in Derik ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin-Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."


Kaynak: DHA
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