: Mardin'de 4 kişi terör örgütü PYD üyeliğinden tutuklandı

15.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:06

Mardin'de jandarma ekiplerinin teknik takibi sonucu Suriye sınırında gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri fiziki takip sonucu S.R. ve M.H. isimli yabancı uyruklu iki şahsın göçmen kaçakçılığı ve PYD terör örgütü mensuplarını yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçirdiği tespit edildi. Takibe alınan S.R. ve M.H. isimli şahıslar jandarma tarafından yapılan operasyonla Kızıltepe Şenyurt Mahallesi sınırlarında yakalandı. Operasyonda araç içinde bulunan 5 şahıs gözaltına alındı. Araçta bulunan A.F.H. isimli şahısla yapılan görüşmede, şahsın PYD terör örgütüne 2019 yılında katıldığını ve örgüt içinde 'Berhudan' kod adını kullandığını itiraf ettiği öğrenildi. Ayrıca aynı gün Kızıltepe ilçesi Çakır Mahallesi'nde terör örgütüne kuryelik yaptığı öğrenilen A.A. isimli şahsı operasyonla gözaltına aldı.

S.R., M.H., A.F.H. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Selman Güneş/İHA)

Kaynak: İHA

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