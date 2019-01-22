Mardin'de 4 Eski Muhtar Gözaltına Alındı

Mardin'de 4 Eski Muhtar Gözaltına Alındı

Mardin'de terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan 4 eski muhtar gözaltına alındı.

Mardin'de 4 Eski Muhtar Gözaltına Alındı

Mardin'de terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan 4 eski muhtar gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü bağlantısı olduğu iddiası ile görevinden uzaklaştırılan 4 eski muhtar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen eş zamanlı operasyonda şahıslar gözaltına alındı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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