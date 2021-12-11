Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü - Haberler
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Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü

Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 35 yaşındaki kadın, yaklaşık 10 yıllık evli olduğu eşi tarafından silahla öldürüldü.

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 35 yaşındaki kadın, yaklaşık 10 yıllık evli olduğu eşi tarafından silahla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bağrıbütün köyünde 4 çocuk annesi Cahide C'ye, eşi Sabri C. tarafından silahla ateş açıldı.

Cahide C, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, tır şoförü olduğu öğrenilen Sabri C'yi Yumurcak Mahallesi yakınlarında bir araçta yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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