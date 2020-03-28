Mardin'de, 39 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı Mardin'de, 39 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandıMARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, 18 ayrı suçtan kesinleşmiş toplam 39 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Mardin'de, 39 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, 18 ayrı suçtan kesinleşmiş toplam 39 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Grup Amirliği ekipleri, 18 ayrı suçtan kesinleşmiş toplam 39 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün, saklandığı yeri belirledi. Polis ekipleri, hükümlüyü düzenlediği operasyonla üzerinde ruhsatsız tabancayla yakalayarak gözaltına aldı.

'Uyuşturucu ticareti', 'hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik', 'tutukevine yasak eşya sokma', 'konut dokunulmazlığı ihlal', 'görevini yaptırmamak için direnme', 'askeri ceza kanuna muhalefet', 'iftira', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından sabıkalı olan hükümlü, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA