MARDİN'DE 370 SPORCUYA MALZEME DESTEĞİ
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MARDİN'DE 370 SPORCUYA MALZEME DESTEĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN Büyükşehir Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yaz spor okullarında ücretsiz kurs gören sporculara malzeme dağıtıldı.

MARDİN Büyükşehir Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yaz spor okullarında ücretsiz kurs gören sporculara malzeme dağıtıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında açtığı ücretsiz yaz spor okullarında eğitim gören sporculara spor malzemeleri desteğinde bulundu. Futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi dallarında eğitim gören 370 sporcuya spor malzemeleri düzenlenen törende verildi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kamor Spor Tesislerinde düzenlenen törende malzemeleri sporculara vererek, onlarla sohbet etti.

Malzeme dağıtım töreninden sonra basına açıklama yapalan Vali Demirtaş, çocukların pandemi sürecinde sürekli evde kalmanın verdiği sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Demirtaş, Çocuklarımız stres atmak istiyorlar. Yaz spor okullarında çocuklarımız sadece zaman geçirmiyor. Yeteneklerine göre farklı spor branşlarına onları yönlendiriyoruz, eğitiyoruz ve boş zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmelerini sağlıyoruz. Yeteneklerine göre onlara profesyonel hocalarımızla destek oluyoruz dedi.

MARDİN'DE 370 SPORCUYA MALZEME DESTEĞİ
MARDİN'DE 370 SPORCUYA MALZEME DESTEĞİ
MARDİN'DE 370 SPORCUYA MALZEME DESTEĞİ
MARDİN'DE 370 SPORCUYA MALZEME DESTEĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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