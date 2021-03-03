Mardin'de 36 yıldır aranan hükümlü operasyonla yakalandı
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Mardin'de 36 yıldır aranan hükümlü operasyonla yakalandı

03.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:46
Mardin'de 36 yıldır aranan hükümlü operasyonla yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 36 yıldır "tasarlayarak adam öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 36 yıldır "tasarlayarak adam öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekipler, Kızıltepe ilçesine bağlı Hakverdi Mahallesi'nde 1985'ten bu yana aranan M.A.K'yi yakaladı. Tasarlayarak adam öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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