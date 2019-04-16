Mardin'de 35 Yıllık Muhtar 8. Kez Seçildi

Mardin'in Ömerli ilçesinin Tavuklu Mahallesi'nde 35 yıllık muhtar Kazım Akman (60), 8. kez aynı göreve seçildi.

Nusaybin ilçesinden 1980'li yıllarda göç ettikleri Tavuklu Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Akman, babasının isteği ile 25 yaşında 1984 yılındaki seçimlerde muhtar adayı oldu.

Girdiği ilk seçimde başarıya ulaşan Akman, 1994 yılından bu yana da rakipsiz girdiği seçimlerde muhtar seçildi.

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde de 8. kez muhtar seçilen Akman, görevini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Köyde aynı zamanda arıcılıkta yapan Akman, seçmene ürettiği baldan ikram ediyor.

Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk muhtarlık deneyimini 25 yaşında yaşadığını belirterek, 35 yıldır aralıksız muhtarlık yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Köye geldiğimiz zaman elektik, su, yol yoktu. Gaz lambası kullanıyorduk.

Muhtar seçildikten bir yıl sonra elektrik geldi köye. Sonra sondaj yaptık, su şebekesi çektik. 1996 yılında yolumuzu yaptık." diyen Akman, başka isimlerin muhtarlık yapmasını istediğini ancak aday çıkmadığını anlattı.

"Bana, 'Sen devam et, sen daha iyi idare ediyorsun.' dedikleri için yeniden aday oldum." ifadesini kullanan Akman, bundan sonra da başarılı hizmetler vermek istediğini dile getirdi.

"Ömrümün 35 yılını muhtarlıkla geçirdim. İnşallah 40 yıl da başarıyla devam edecek hizmetlerimiz." vurgusu yapan Akman, vatandaşların kendisini sevdiğini, iyi ilişkiler kurduklarını aktardı.

Akman geçmişe kıyasla muhtar olarak daha rahat hizmet sunduklarını anlatarak, "Köye elektrik gelince halaylar çektik. O anı unutamıyoruz, hala hafızamda duruyor. Köyümüzün elektriğe kavuşması bizi gerçekten sevindirmişti. Daha sonra televizyonlar alındı. Köyde taziye evi, yol, parke ile kanalizasyon çalışması yapılmasını il ve ilçe belediyelerinden bekliyoruz." dedi.

Mahallede sakinlerinden Erkan Kartal, muhtar Akman'ın mahallenin tüm derdiyle ilgilenmeye çalıştığını söyledi.

Kartal, Akman'ın muhtarlığı başarıyla sürdürdüğünü vurgulayarak "Başarılı bir muhtar kendisi. Aynı zamanda arıcılık da yapıyor. Allah razı olsun balla besliyor bizi. Örnek ve sevilen bir insan. Başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasip Çelik de muhtarın güzel bir şekilde çalıştığını, bu çalışmalarını sürdürmesini istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA