Mardin'de 35 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'de 35 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin Kızıltepe karayolunda yapılan yol emniyet ve kontrolde, iki araçta yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 35 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, olay ile ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak için kaçakçılıkla mücadeleye karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.