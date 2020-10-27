Mardin'de, 30 bin lira değerinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

MARDIN'de, jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 30 bin lira değerinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MARDIN'de, jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 30 bin lira değerinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır kara yolu üzerinde yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 30 bin lira değerinde gümrük kaçağı sigara buldu. Sigaralara el koyan ekipler, araç sürücüsü M.A.O.'yu gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA