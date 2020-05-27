Mardin'de 3'üncü kez sokağa çıkan çocuklar parklara koştu
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Mardin'de 3'üncü kez sokağa çıkan çocuklar parklara koştu

Mardin'de 3'üncü kez sokağa çıkan çocuklar parklara koştu Mardin'de korona virüs salgını dolayısıyla dışarı çıkması kısıtlanan 0-14 yaş arası çocuklar, 3'üncü defa dışarı çıkmanın heyecanını yaşadı.

27.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:49

Mardin'de 3'üncü kez sokağa çıkan çocuklar parklara koştu

MARDİN - Mardin'de korona virüs salgını dolayısıyla dışarı çıkması kısıtlanan 0-14 yaş arası çocuklar, 3'üncü defa dışarı çıkmanın heyecanını yaşadı. Ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın eden çocuklar, güneşli havanın ve oyun oynamanın tadını çıkardı. Parklara gelen 14 yaş ve altındaki çocukların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyarak, parklarda spor yapıp oynadıkları görüldü.

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan ve salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamanın ardından 0-14 yaş arası çocuklara bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle çocuklar günler sonra sonra sokağa çıkmanın keyfini yaşadı. Tarihi Mardin'de dışarı çıkmanın heyecanını yaşayan çocuklar, güzel havanın tadını çıkardı. Çocuklardan bazıları salıncakta oynarken bazısı da top oynayıp koşmayı tercih etti.

Geçen hafta dışarı çıkamadığını kaydeden 12 yaşındaki Kevser Güneri, bu hafta dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Güneri, "Bugün dışarı çıkma iznimiz var, çok mutluyuz. Geçen hafta çıkamamıştım bu hafta çıktım. İnşallah korona biter ve özgür bir şekilde dışarıya çıkarız. İnşallah korona biter" dedi.

Mardin'de 3'üncü kez sokağa çıkan çocuklar parklara koştu

Kaynak: İHA

Manşet

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