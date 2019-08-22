Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

22.08.2019 01:24

Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: AA