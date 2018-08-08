Mardin'de 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılan operasyonda 3 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında yapılan operasyonda şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan eylemini gerçekleştirdiği tespit edildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin ilçesi İlkadım ve Yavruköy kırsal mahallelerinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen BTÖ mensuplarına yönelik olarak icra edilen Kılıç 30 Özel Birlik Operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 erkek BTÖ mensubu hakkında yapılan teşhis sonucunda; örgüt mensubu şahıslarından birinin Karker Amonos kod adlı S.D. olduğu, Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında yapılan operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan eylemini gerçekleştirdiği, BTÖ mensubundan diğerlerinin Diyar Kandil kod adlı H.Y. ve M.C. olduğu tespit edilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MARDİN