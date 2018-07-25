Mardin'de 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri 3 teröristi etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçe kırsalında tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik geniş kapsamlı hava destekli operasyon gerçekleştirildi. Bugün sabah saatlerinde güvenlik güçleriyle bir grup terörist arasında çıkan sıcak temasta 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonun devam ettiği öğrenildi.

(Beril Solmuşgül/İHA)