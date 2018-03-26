Mardin'de 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Mardin'in Dargeçit ilçesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Dargeçit ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda 3 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bölgede arama faaliyetlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.