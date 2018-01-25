Mardin'de 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mardin'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Mardin Nusaybin'de 23 Ocak günü PKK/PYD bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından yapılan taciz atışı sonrası güvenlik güçlerince meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak merkezde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında ise 4 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. - ANKARA