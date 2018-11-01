Mardin'de Yakalan 5 Teröristin Bomba Yüklü Aracındaki Malzemeler Dikkat Çekti

Mardin'de polis ekipleri tarafından bomba yüklü bir araç ile birlikte 5 terörist sağ olarak yakalandı. Ele geçirilen araçta 250 kilo patlayıcı ele geçirildi.

Bomba yüklü ele geçirilen araçtaki malzemeler dikkat çekti. Araçta, 40 metre infilaklı fitilden, elektrikli kapsüle kadar bir çok patlayıcı malzemesi bulundu.

İŞTE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER:

-247.kg 864 gram PETN patlayıcı

-6 adet alpha fire Kumanda

-32 adet alpha fire alıcısı

-62 adet elektrikli kapsül

-40 metre infilaklı fitil

-1 adet ruhsatsız Tüfek

-6 adet kartuş

"METROPOL İLLERE TAŞINACAĞI BİLGİSİNE ULAŞILDI"

Mardin Valiliği, 250 kilo patlayıcının ele geçirildiği, 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili açıklama yaptı. Suriye'den getirilen patlayıcının metropol illere taşınacağının planlandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü ve uzantılarının faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çevre il valilikleri ve güvenlik birimleri ile müştereken Mardin İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmada; terör örgütü mensuplarınca Suriye ülkesinden illegal yollar ile ülkemize sevk edilmiş yüklü miktarda patlayıcı maddenin, Ceylanpınar- Kızıltepe karayolu kullanılarak milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan şahıs/şahıslar tarafından eylem amaçlı metropol illere taşınacağı bilgisinin alınması üzerine operasyona başlanmıştır.

31 Ekim 2018 günü Saat 19.30 sıralarında Ceylanpınar- Kızıltepe karayolu üzerinde 72 …. plaka sayılı araç üzerinde yapılan uygulamada, toplam 247,864 kilo PETN olduğu tespit edilen patlayıcı madde, düzenekler ile birlikte V.T., F.T. ile A.D. isimli (3) şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adı geçen şahıslar ile yapılan ön görüşmede, kendilerine bu konu ile ilgili yardım ettikleri değerlendirilen F.T. ile Y.O. isimli şahıslar aynı gün düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili olarak tüm milis/işbirlikçi şahıslar ile eyleme ilişkin faillerin tespitine yönelik çalışmalar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir. Bu operasyon kapsamında 5 şahıs gözaltında bulunmaktadır. Ele geçen malzemeler, 247 kilo 864 gram PETN patlayıcı, 6 adet alpha fire kumanda, 32 adet alpha fire alıcısı, 62 adet elektrikli kapsül, 40 metre infilaklı fitil, 1 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kartuş ele geçirilmiştir. Adli tahkikat Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmektedir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir."