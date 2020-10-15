Mardin'de 3 proje hayata geçirilecek

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin'de hayata geçirilecek üç projenin tanıtım toplantısına katıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin'de hayata geçirilecek üç projenin tanıtım toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına Vali Demirtaş'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ve teknik personel katıldı.

Diyarbakır Kapı Otopark Projesinin bitirilip hizmete sunulması, Dikey Bahçe Projesinin revize edilerek hizmete açılması ve Orta Refüj Sulama Sistemi Projesinin tamamlanması konularının ele alındığı toplantıda Demirtaş, "Bu üç projeyi en yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi.

Bu projelerin önemine değinen Demirtaş, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Kapı Otopark Projesini bitirip hayata geçirdiğimizde tarihi Mardin'in trafik problemini tamamen ortadan kaldıracağız, vatandaşlarımız ve ilimize gelecek yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz gönül rahatlığıyla gezebilecekler. Dikey Bahçe Projemizi de revize edeceğiz. Bahçe boyunca ilimiz ve ilçelerimizde bulunan tarihi yapılar ve belirli noktalarımızın siluetleri bulunacak. Böylece ilimizi ziyaret edecek misafirler Dikey Bahçe Projemizde bir nevi gezi rehberi ile karşılaşıp daha fazla bilgi sahibi olacak. Üçüncü projemiz ise Orta Refüj Sulama Sistemi Projesi. Bu projemiz bittiğinde hem orta refüjlerimiz hem de yol kenarında bulunan ağaçlarımız sulanmış olacak. Böylelikle şehrimiz daha yeşil bir görüntüye kavuşacak ve oluşabilecek kazaların da önüne geçmiş olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz