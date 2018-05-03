Mardin'de 3 Mayıs Türkçülük Günü Kutlandı

Mardin'de düzenlenen etkinlikle 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlandı.

Zınnar Bağları'nda bir araya gelen dernek üyeleri "Ne Mutlu Türküm diyene" sloganı ile Türk milletini tarihte ki önemine değindi. Günün önemine ilişkin açıklama yapan Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Dernek Başkanı Murat Kırmızıoğlu, "Türk, sadece bir ırkın, bir etnik kökenin adı değil, ağırlıklı olarak Orta Asya, Anadolu, Balkanlar ve Ortadoğu'da yaşayan, İslam ile şereflendirilmiş, zulme ve haksızlığa başkaldıran büyük bir milletin adıdır. Milliyetçilik ise, tüm dünyada globelleşmeye kurban edilirken Türk milliyetçileri 3 Mayıs 1944 günü resmi devlet yetkilileri tarafından her türlü işkence ve zulümle yargılanmışlardır. Kendi vatanında, milletine olan bağlılığını ifade eden insanlar bu sevgilerinin bedelini en ağır şekilde ödemişlerdir. Türk milliyetçiliği hareketinin kendini içerik olarak ortaya koyduğu noktadır. 3 Mayıs, Türk milliyetçilerine acımasızlığı yaşatanların karşısında 'Çileler bizim rütbemizdir' diyerek, her türlü olumsuzluk ve zorluk karşısında Türk milletine olan büyük sevginin tüm dünyaya duyurulduğu gündür. 3 Mayıs, Türk'ün değer yargılarını, bizi biz yapan değerleri savunanların diriliş günüdür. Türk milliyetçileri çıktıkları hiçbir yoldan geri dönmemişlerdir. Dün dediğimiz gibi bugün de gururla ve gür bir sesle diyoruz ki "Ne Mutlu Türk'üm diyene" dedi.

Dernek üyeleri açıklamaların ardından şiirler ve türkülerle programlarını sonlandırdı. - MARDİN