Mardin'de 3 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Mardin'de 3 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Mardin'de 3 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kızıltepe Kaymakamlığının yapılan açıklamada, Ziyaret, Günlüce ve Erikli mahallelerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10 günlük karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bunun yanı sıra ilçemiz Cumhuriyet Meydanında yoğunluğu azaltmak, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla 22.00-05.00 saatleri arasında 10 gün karantina uygulaması yapılacak." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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Mardin'de 3 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Haberler
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