Mardin'de 3 mahalle karantinaya alındı MARDİN'de, koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla kırsal 3 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

MARDİN'de, koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla kırsal 3 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Mardin merkez Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ahmetli ile Yardere mahalleleri ve Kızıltepe ilçesindeki Eymirli Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantina uygulamasına ilişkin Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kızıltepe ilçesi kırsal Eymirli Mahallesi ile Artuklu ilçesi kırsal Ahmetli Mahallesi ve Yardere Mahallesi'nde koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla Kızıltepe İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve Artuklu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca 10 Nisan günü saat 12.00 itibariyle ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA