Mardin'de 3 HDP'li Belediyeye kayyum atandı
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Mardin'de 3 HDP'li Belediyeye kayyum atandı

Mardin'de 3 HDP'li Belediyeye kayyum atandıMARDİN - Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li Belediye Başkanları haklarındaki terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

16.11.2019 08:39 | Son Güncelleme: 16.11.2019 08:41
Mardin'de 3 HDP'li Belediyeye kayyum atandı

'de 3 HDP'li Belediyeye atandı

MARDİN - Mardin'in Savur, ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li Belediye Başkanları haklarındaki terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı. 3 ilçe belediyesine Kayyum atandı.

Mardin'in HDP'li Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in yerine Derik Kaymakamı Hakan Kafkas Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi.

Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın'ın yerine Muhsin Duran Kalkan ve Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü'nin yerine Bayram Türker Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Mardin'de 3 HDP'li Belediyeye kayyum atandı
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