Mardin'de 3 hasta korona virüsünü yenerek alkışlarla taburcu oldu
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Mardin'de 3 hasta korona virüsünü yenerek alkışlarla taburcu oldu

Mardin'de 3 hasta korona virüsünü yenerek alkışlarla taburcu oldu
02.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:14

Mardin'de 3 hasta korona virüsünü yenerek alkışlarla taburcu oldu Mardin Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi görüp, iyileşen 3 kişi, sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.

Mardin'de 3 hasta korona virüsünü yenerek alkışlarla taburcu oldu

MARDİN - Mardin Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi görüp, iyileşen 3 kişi, sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.

Mardin Devlet Hastanesinde 15 gündür korona virüs nedeniyle tedavi gören 3 hasta, iyileşerek, taburcu oldu. Hastaneden ayrılanlara, evlerinde yapmaları gerekenler hatırlatıldı. Taburcu edilen 3 kişi, kendilerini alkışlayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Hastaneden ayrılan hastaların evde 14 gün boyunca karantina altında kalacağı belirtildi.

Mardin'de 3 hasta korona virüsünü yenerek alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: İHA

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