Mardin'de 3 Ayrı Suç Kaydı Olan Suriyeli Yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 ayrı suç kaydı bulunan Suriye uyruklu şahıs yakalandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 ayrı suç kaydı bulunan Suriye uyruklu şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçe genelinde asayiş olaylarının önlenmesine yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.
Çalışmalar kapsamında ilçe otogarında yapılan kimlik kontrolünde, 2017 yılında ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu kişinin parmak izi sonucu 3 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi.
Şüpheli, hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresine teslim edildi.