Mardin'de 29 Bin 200 Paket, Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, demir profiller içerisine gizlenmiş 29 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralar ile ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde şüpheli kamyonda yapılan aramada, demir profiller içerisine gizlenmiş 29 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, yakalanan gümrük kaçağı sigaralar ile ilgili gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü de belirtildi.