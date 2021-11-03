Mardin'de 28 engelliye akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye edildi

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesince kentte yaşayan 28 bedensel engelliye, akülü ve manuel tekerlekli sandalye, çocuk manuel sandalye, engelli çocuk puseti ve 3 tekerlekli motosiklet hediye edildi.

Engellilerin yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak için çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesince Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı önünde düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, kentte tespit edilen 28 bedensel engelliden 10'una manuel tekerlekli sandalye, 6'sına akülü sandalye, 3'üne çocuk manuel sandalye, 6'sına engelli çocuk puseti ve 3'üne de 3 tekerlekli motosikleti teslim etti.

Törende konuşan Vali Demirtaş, her bireyin engelli adayı olduğunu belirterek, engellilere destek sunmanın önemine değindi.

"Engellilerimizin kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Devletimiz 20 yıl öncesine göre daha güzel hizmetlerde bulunuyor. Bunlardan biri engelli vatandaşlarımıza yönelik sunulan hizmetlerdir. 20 yıl önce Avrupa ve diğer ülkeler ülkemize örnek gösterilirken bugün Avrupa gıpta ile bizi izliyor. Engellilerimize yönelik her türlü hizmetimizi, istihdamımızı Avrupa da görüyor vatandaşımız da görüyor." diyen Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı ve üst yapı hizmetleri sunarken engellileri de ihmal etmediklerini aktardı.

Demirtaş, "28 vatandaşımızın yaşamlarını kolaylaştıracak araçlar aldık. Her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.

"Hayat çabaladıkça güzelleşiyor"

Bedensel engelli Mizgin Dağ ise yıllar önce yanlış bir cerrahi müdahale sonrası yürüyemediğini ve bedensel engelli olarak yaşamını sürdürdüğünü ifade ederek, "İnsanlar tekerlekli sandalyede nasıl yaşar diye hep düşünüyordum. 10 yıl geçti ve ben tekerlekli sandalyedeyim. Düne kadar ayaktayken bugün tekerlekli sandalyedeyim. İnsanlar bir bacaktan bir koldan ibaret değil, daha fazlasıyız biz. İnanın bana hayat çabaladıkça güzelleşiyor. Sizden tek isteğim, attığınız her adımın değerini ve kıymetini çok iyi bilin." diye konuştu.

Dağ, kendilerine sunulan destekten dolayı yetkililere teşekkür etti.

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