Mardin'de 27 Joker Yakalandı
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Mardin'de 27 Joker Yakalandı

Mardin’de resmi belgede sahtecilik suçundan 27 kişi yakalandı.

Mardin'de 27 Joker Yakalandı

Mardin'de resmi belgede sahtecilik suçundan 27 kişi yakalandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ilimizde düzenlenen SRC sınavı sırasında, görevlilerimizce yapılan kontrollerde başkasının yerine sınava girmeye çalışan 27 kişi belgede sahtecilik (joker) tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 27 şahıs hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan yasal işlem başlatılmış, ayrıca Kabahatler Kanununun ilgili maddelerince her bir şahsa 124 lira idari para cezası olmak üzere, toplam 3 bin 348 lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - MARDİN

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