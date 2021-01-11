Mardin'de 26 yaşındaki Hattap, 18 gündür kayıp
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Mardin'de 26 yaşındaki Hattap, 18 gündür kayıp

11.01.2021 10:24 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:27
Mardin'de 26 yaşındaki Hattap, 18 gündür kayıp

MARDİN'in Derik ilçesine 4 ay önce ailesiyle yerleşen ve inşaat işlerinde çalışan Hattap Arda'dan (26) 18 gündür haber alınamıyor.

MARDİN'in Derik ilçesine 4 ay önce ailesiyle yerleşen ve inşaat işlerinde çalışan Hattap Arda'dan (26) 18 gündür haber alınamıyor. Kayıp başvurusu üzerine polisin oğlu için arama çalışması başlattığını belirten Azize Arda (55), "Bana en son çalıştığı yerdeki son günü olduğunu ve erken uyanacağını söylemişti" dedi. 

İstanbul'dan 4 ay önce ailesiyle geldiği Mardin Derik'in Kale Mahallesi'ne yerleşen ve geçici olarak inşaat işlerinde çalışan Hattap Arda, 18 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Oğlunun uzun geri dönmemesi ve haber de vermemesi nedeniyle 9 çocuk annesi Azize Arda, durumu polise bildirdi. Kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri, Hattap Arda için arama çalışması başlattı. Azize Arda, telefon her çaldığında günlerdir göremediği ve ulaşamadığı oğlundan haber gelecek, diye heyecanlandığını belirtti. Oğluna seslenen Arda, "Kaç gündür perişanım. Neredeysen eve gel. Sana kurban olurum. Gecem, gündüzüm yok" dedi.

Azize Arda, 4 ay önce İstanbul'dan geldiklerini ve oğlunun geçici işlerde çalıştığını anlatarak, "Herhangi bir sorunu yoktu. Akşam yemeğini yedikten sonra odasına çekildi. Sabah namazına kalktığımda, oğlumun yatağında olmadığını gördüm. Eve dönmeyince kayıp başvurunda bulunduk. Odasına gitmeden bana en son çalıştığı yerdeki son günü olduğunu ve erken uyanacağını söylemişti. Akşama kadar eve dönmeyince emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunduk. Arıyorlar, bulamıyorlar" diye konuştu. 

Mardin'de 26 yaşındaki Hattap, 18 gündür kayıp
Mardin'de 26 yaşındaki Hattap, 18 gündür kayıp
Mardin'de 26 yaşındaki Hattap, 18 gündür kayıp
Mardin'de 26 yaşındaki Hattap, 18 gündür kayıp
Mardin'de 26 yaşındaki Hattap, 18 gündür kayıp

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ

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