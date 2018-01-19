Mardin'de 249 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı

Mardin'in Artuklu Altınova İlkokulunda 2017-2018 eğitim öğretim yılı birinci dönem karne dağıtım töreni düzenlendi. İlkokul öğrencilerinin çiçeklerle karşıladığı Yaman, beraberinde ki heyetle öğrencilere karne ve içerisinde çeşitli hediyelerin bulunduğu okul çantası dağıttı.

Eğitim yatırımlarının şehir de devam ettiğine işaret eden Yaman, "Mardin'de Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitim alanında ortak çalışmalarımız var. Şehrimizde eğitim en iyi yere gelmesi için yatırım çalışmalarımız devam ediyor. Bu alanda yeni derslikler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceği. Artuklu ve diğer ilçelerimiz de açtığımız Bilgi Evi ve Gençlik Merkezlerimiz ile öğrencilerimiz yanında yer aldık. Bu mekanlarda öğrencilerimizi eğitim alanında geliştirmek için projelerimizi hayata geçirdik. Öğrenciler için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yaman, "Bizim öğrencilerden isteğimiz, ödevlerini yapsınlar, bol bol kitap okuyup oynasınlar. Öğrencilerimiz, okul döneminde olduğu gibi yarıyıl tatilinde de bilgi evi ve gençlik merkezlerimizden faydalanabilirler. Burada ki kütüphanelerimizden yararlanabilir, ücretsiz ikramlarımızdan faydalanabilirler. İkinci yarıya motivasyonu yüksek bir şekilde geçirebilecek bir çalışmayı gerçekleşsinler" diye konuştu. - MARDİN