Mardin'de 220 Kilogram Plastik Patlayıcı Ele Geçirildi
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 Mart'ta Nusaybin ve Artuklu ilçelerinin kırsalında teröristleri etkisiz hale getirmek, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınıkları imha etmek için operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 220 kilogram plastik patlayıcı, mazotla güçlendirilmiş 800 kilogram amonyum nitrat, 8 uzun namlulu silah, 19 el bombası, 3 roketatar mühimmatı,10 fünye ve 25 pil ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca, arananlar arasında bulunan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.