Mardin'de 22 bin 300 kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı
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Mardin'de 22 bin 300 kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı

19.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:38
Mardin'de 22 bin 300 kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı

Mardin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 14 Ocak'tan bugüne kadar 22 bin 300 kişi aşılandı.

Mardin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 14 Ocak'tan bugüne kadar 22 bin 300 kişi aşılandı.

Kentteki sağlık kuruluşlarında www.mhrs.gov.tr ile MHRS Mobil veya e-Nabız uygulamalarından randevu alan sağlık çalışanları ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşlerinin aşılama işlemleri sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, bugüne kadar sağlık çalışanların da aralarında bulunduğu 22 bin 300 kişiye CoronaVac aşısı uygulandı.

Artuklu ilçesinde aşı çalışmalarının sürdüğü Sevgi Aile Sağlığı Merkezi'nde gazetecilere açıklamada bulunan Dr. Mehmet Nuri Ergül, Sağlık Bakanlığının belirlediği takvim çerçevesinde aşılama çalışmalarını sürdüklerini söyledi.

Ergül, "Sağlık Bakanlığının ve İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle aşı miktarı veya tedarikiyle ilgili şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadık" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında azalış olan 5 ilin arasında Mardin'in de bulunduğunu anımsatan Ergül,"Birinci basamak sağlık kuruluşu olarak hastalarla ilk bizler iletişim halinde oluyoruz. Pozitif ve temaslıların günlük takibini yapıyorduk. Son 10 gündür sıfır vaka var." diye konuştu.

Aile Sağlığı Merkezinde aşı alan 76 yaşındaki Nafya Yıldırım da Kürtçe yaptığı açıklamada, "Allah devletimizden razı olsun zeval vermesin. Sağlık çalışanlarından da razı olsun bizleri iyileştiriyorlar" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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