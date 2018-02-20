Mardin'de 21 Kişi Hakkında Terör Suçundan İşlem Yapıldı

MARDİN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şubat ayında düzenledikleri operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya yardım yataklık ettikleri iddiasıyla 21 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılının Şubat ayında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütüne yardım yataklık ettiği ve terör örgütüne iltisaklı olduğu tespit edilen 21 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"8 ilçe, 27 mahalle ve 1 mezrada icra edilen operasyonlar kapsamında tespit edilen 37 mağara, sığınak ve depoda 5 el bombası, 2 tabanca, 1 av tüfeği, 96 av tüfeği fişeği, 278 fişek, 65 Bixi fişeği, çeşitli ebatlarda 23 tabancı mermisi, 2 tabanca şarjörü, 1 Kanas şarjörü,1 roketatar sevk fişeği, 1 Kalaşnikof dipçiği ve aparatları, 1 cep telefonu, 1 piknik tüpü, 8 akü,1 gece görüş dürbünü, 1 gündüz dürbünü, 2 el telsizi, 1 çift araç plakası, çok sayıda tıbbi malzeme, yaşamsal malzeme ve terör örgütüne ait poster ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edecektir." - Mardin