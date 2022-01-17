Mardin'de 2022 yılı istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de 2022 yılı istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Dara salonunda düzenlenen toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce kentte faaliyet gösteren işletmelerin iş birliğinde yürütülen meslek edindirme kurslarından 2021 yıllında 7 bin 905 kursiyerin meslek edinme veya mesleki tecrübe kazanma amacıyla kurslardan yararlandığı ve mesleki eğitimlerin 2022 yılında da devam edeceği bildirildi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, geçen sene yapılan ve bu yıl da yapılacak hizmetlere ilişkin bilgi paylaşıldı.

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, kurum müdürleri, ilgili kişiler ve kurul üyeleri katıldı.