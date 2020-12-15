Mardin'de 2021'de yapılacak çalışmalar ele alındı
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Mardin'de 2021'de yapılacak çalışmalar ele alındı

15.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:05
Mardin'de 2021'de yapılacak çalışmalar ele alındı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında, yapılacak yatırımlar ve çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında, yapılacak yatırımlar ve çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Demirtaş, devam eden ve 2021 yılında yapılması planlanan yeni projelerle ilgili gelinen aşamaları değerlendirmek ve birimler arası koordinasyonu sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ve daire başkanları ile haftalık değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl gerçekleşen çalışmaların yanı sıra 2021'de planlanan yatırımlar ele alındı.

2021'de Mardin'in sorunlarının çözüme kavuşturulmuş bir yıl olarak geçirmek için yatırımların hazırlandığını belirten Vali Demirtaş, şöyle devam etti:

"Kısa sürede imkanlar dahilinde vatandaşlarımızın beklediği birçok hizmeti onların hizmetine sunabilmenin gayreti içerisinde olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak 2021 yılı haritamızı tasarruf ve yatırım yılı olarak çizdik. Bu doğrultuda çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. 2021 yılını Mardinimizin alt ve üst yapı gibi bütün alanlarda sorunların büyük oranda çözüme kavuşturulmuş bir yıl olarak geçirmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın alt yapı ve üst yapı beklentilerine cevap vermeye çalışacağız. Yatırımlarımızı geleceğe dönük yatırımlar olarak planlanıyoruz. Planlandığımız yatırımlarımız dışında vatandaşlarımızdan gelen taleplere de duyarlı bir belediye olarak ihtiyaç duyulan alanlarda yol ve parke çalışmaları yapılacak. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde iyileştirme çalışması yapmayı hedefliyoruz. Şeffaf bir şekilde gerçekleştireceğimiz çalışmalarla vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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