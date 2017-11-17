Mardin'de 200 Kişinin Alınacağı İş İçin Uzun Kuyruk

DİCLE Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) girişimleriyle, Mardin'de açılacak çağrı merkezinde 200 kişinin alınacağı işe başvurmak isteyen binlerce kişi, sabah erken saatlerden itibaren sıranın kendilerine gelmesini bekledi.



Çağrı merkezi bünyesinde çalıştırılmak üzere DİKA tarafından 200 kişinin alınacağı duyurusu, işsizlik oranının yüksek olduğu Mardin'de umut oldu. İş başvurularının son gününde kentte binlerce kişi, DİKA'nın önünde sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruk oluşturdu. Asgari ücretli de olsa bir iş sahibi olmak isteyen adaylar, kayıt yaptırmak için saatlerce kuyrukta bekledi. Zaman zaman izdiham yaşanırken, özel güvenlikler de sıra oluşturmak büyük çaba harcadı. DİKA yetkilileri, herkese kolaylık sağlanacağını belirterek, sırada bekleyen hamile ve engelli vatandaşlara öncelik tanınmasını istedi.



Saatlerce kuyrukta bekleyenlerden Hamit Toptamış, üniversite mezunu oğlunun başvurusu için beklediğini belirterek, "Bu fotoğraf Mardin'deki işsizliğin en net göstergesidir. Kim diyor Mardin'de işsiz yok. İki gündür binlerce kişi asgari bir ücretli bir iş için sırada bekliyor" dedi.



İş başvurusu için gelen üniversite mezunu Betül Zengin de "Eminim ki sırada bekleyenlerin çoğu üniversite mezunu ama Mardin'de iş imkanı olmadığı için 200 kişi alınacak işe gördüğünüz gibi bir sürü kişi başvurmak için sırada bekliyor. Açıkçası buraya gelen milletvekilleri, bakanlar kim geliyorsa gerçekten buna bir çare bulsun. Asgari ücretle bile iş bulamıyoruz. İŞKUR'a gidiyoruz bulamıyoruz. Üniversite mezunuyuz, kendimizi geliştirdik ama açıkçası bir yere yerleşemedik. 5 yıldır mezunum" diye konuştu.



İş başvurusu yapan iletişim fakültesi mezunu Abdullah Yılmaz da Mardinli olup il dışında yatırım yapan işadamlarına çağrıda bulunarak, "Üniversite mezunuyum; alım var diye duyup geldim. Binlerce kişi ile birlikte kuyruktayız. Mardin'deki işsizliğin fotoğrafı. Bu kadar genç hepsi boşta. İstiyoruz ki bu alımlarda torpil oynamasın. Başvuranların hepsi kendi hakkı ile işlere yerleşsin. Sabahtan beri kuyruktayım, sıranın bana ne zaman geleceğini de bilmiyorum" dedi.



Mardin'de yatırım yapmak isteyen bir işadamı ile yaptıkları görüşme üzerine kentte yatırım kararı alındığını anlatan DİKA yetkilisi Ekrem Dirican da "Mardin'de açılacak cazibe merkezi için 200 kişilik alım için dün ve bugün 2 bin 200 kişiyi mülakata aldık. Başvuru sayısının 5 bine ulaşmasını bekliyoruz. Hepsinin başvurusunu alacağız" ifadelerini kullandı.



- Mardin