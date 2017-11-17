Mardin'de 200 Kişinin Alınacağı İş İçin Binlerce Kişi Uzun Kuyruk Oluşturdu

Mardin'de 200 kişinin alınacağı iş için binlerce kişi uzun kuyruk oluşturdu



DİCLE Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) girişimleriyle Mardin'de açılacak çağrı merkezinde çalıştırılmak üzere 200 kişinin alınacağı iş için başvurusu yapmak isteyen binlerce kişi, sabah erken saatlerinden itibaren oluşturdukları kuyrukta sıranın kendilerine gelmesini bekledi.



Çağrı merkezi bünyesinde çalıştırılmak üzere DİKA tarafından 200 kişinin alınacağı iş duyurusu işsizlik oranının yüksek olduğu Mardin'de umut oldu. İş başvurularının son gününde Mardin'de binlerce kişi DİKA'nın önünde uzun kuyruk oluşturdu. Asgari ücretli de olsa bir iş sahibi olmak için uzun kuyruk oluşturan binlerce kişi, kayıt yaptırmak için saatlerce kuyrukta bekledi. Sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa giren vatandaşlar, zaman zaman izdihama yol açarken, özel güvenlik elemanları da sıra oluşturmak büyük çaba harcadıkları gözlendi. DİKA yetkilileri, başvuruda bulunan herkese kolaylık sağlanacağını söyleyerek, sırada bekleyen hamile ve engelli vatandaşlara öncelik sağlanmasını istedi.



Saatlerce kuyrukta bekleyenlerden Hamit Toptamış, Üniversite mezunu oğlunun başvurusu için beklediğini belirterek, Bu fotoğraf Mardin'deki işsizliğin en net göstergesidir. Kim diyor Mardin'de işsiz yok alın size iki gündür binlerce kişi asgari bir ücretli bir iş için sırada bekliyor dedi.



İş başvurusu için gelen üniversite mezunu Betül Zengin de, Eminim ki sırada bekleyenlerin çoğu Üniversite mezunu ama, Mardin'de iş imkanı olmadığı için 200 kişi alınacak işe gördüğünüz gibi bir sürü kişi başvurmak için sırada bekliyor. Açıkçası buraya gelen Milletvekilleri, Bakanlar kim geliyorsa gerçekten buna bir çare bulsun. Asgari ücretle biliş bulamıyoruz. İş-kura gidiyoruz bulamıyoruz, Üniversite mezunuyuz kendimiz geliştirdik ama açıkçası bir yere yerleşemedik. 5 yıldır mezunum. işsizlik rakamları yüksek. gençler iş bulamıyorlar diyorlar ama bu kuyruk bunun en güzel cevabı. Ben de başvuracağım diye konuştu.



İş başvurusu yapan İletişim Fakültesi mezunu Abdullah Yılmaz da, Mardin'li olup il dışında yatırım yapan işadamlarına çağrı da bulunarak, Üniversite mezunuyum alım var diye duyup geldim. Binlerce kişi ile birlikte kuyruktayız. Mardin'deki işsizliğin fotoğrafı. Bu kadar genç hepsi boşta. İstiyoruz ki bu alımlar için de torpil oynanmasın. Başvuranların hepsi kendi hakkı ile işlere yerleşsin. Sabahtan beri kuyruktayım sıranın bana ne zaman geleceğini de bilmiyorum şeklinde konuştu.



Mardin'de yatırım yapmak isteyen bir işadamı ile yaptıkları görüşme üzerine Mardin'e yatırım kararı alındığını anlatan DİKA yetkilisi Ekrem Dirican da, Mardin'de açılacak cazibe merkezi için 200 kişilik alım için dün ve bugün 2 bin 200 kişiyi mülakata aldık. Başvuru sayısının 5 bine ulaşmasını bekliyoruz. Hepsinin başvurusunu alacağız ifadelerini kullandı.