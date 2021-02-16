Mardin'de 200 kişilik kız öğrenci yurdu yapılması için protokol imzalandı

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in annesi ve babası adına ilçede yaptıracağı 200 kişilik kız öğrenci yurdu için protokol imzalandı.

Valilik Dara Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Midyat Belediye Başkanı Şahin, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Midyat Meslek Yüksekokul Müdürü Tarık Demir katıldı.

6 bin metrekare alan üzerine kurulacak "Hacı Ali-Naime Şahin Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu"nun 4 katlı olacağı, 70 oda ve 200 yatak kapasitesine sahip olacağı belirtildi.

Vali Demirtaş, eğitime sunduğu katkıdan dolayı Midyat Belediye Başkanı Şahin'e teşekkür etti.

GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi protokolünün imzalamasından ardından öğrenci yurdu içinde protokol imzalanmanın sevindirici olduğunu belirten Demirtaş, "Belediye Başkanımız sağ olsun anne ve babasının adına 200 kişilik bir kız öğrenci yurdu yaptıracak. Gençlerimiz çok rahat ve huzurlu bir şekilde bu yurtta kalacaklar. Midyat ve Mardin'e hayırlı olsun. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra protokol imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz