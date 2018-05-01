Mardin'de 20 Bin 170 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'de 20 bin 170 paket kaçak sigara ve 156 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Kızıltepe'de polis ekiplerinin farklı tarihlerde yaptıkları operasyonlar sırasında toplam 20 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Nusaybin ilçesinde de polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde 156 kilo gram gümrük kaçağı nargile tütünü el konuldu, 1 şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahısların hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - MARDİN