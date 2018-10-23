Mardin'de 20 Araca 7 Bin 989 TL Ceza

Mardin'de bir saat içerisinde radar uygulamasına takılan 20 araca 7 bin 989 TL para ceza kesildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, bugün saat 10.00 ile 11.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde radarlı hız denetimi yaptı. Bir saat süren radar kontrolünde, 20 araç plakasına toplamda 7 bin 989 TL para cezası kesildi. - MARDİN