Mardin'de 2 yeni doğan acil yardım ambulansı hizmete girdi
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Mardin'de 2 yeni doğan acil yardım ambulansı hizmete girdi

15.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:26
Mardin'de 2 yeni doğan acil yardım ambulansı hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi kapsamında İl Sağlık Müdürlüğüne 2 yeni doğan acil yardım ambulansı hibe edildi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi kapsamında İl Sağlık Müdürlüğüne 2 yeni doğan acil yardım ambulansı hibe edildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, alınan 2 ambulans ile Mardin'de ambulans sayısının 42'ye yükseldiğini kaydetti.

Sahada olan araçları sürekli olarak yenilediklerini aktaran Yavuz, hizmete aldıkları bu ambulanslarla yeni doğanların yoğun bakım ortamında evden hastaneye ve hastaneden hastaneye naklini sağlama olanağına kavuştuklarını bildirdi.

Yavuz, "İlimizde İl Göç İdaresinden alınan resmi kayıtlara göre 88 bin 897 Suriyeli vatandaşımız vardır. Gerek birinci basamak gerek ikinci basamak gerekse acil sağlık hizmetlerimiz ile tüm vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetleri göçmen vatandaşlarımıza da sunmaktayız. Pandemi sürecinde acil sağlık hizmetleri çalışanlarımız büyük özveri, fedakarlık ve üstün gayret ile çalışmışlardır. Yaklaşık 9 aydır devam eden pandemi sürecinde acil sağlık hizmetleri çok önemli görevler üstlendi. Gece gündüz demeden vakadan vakaya koştular. Vatandaşlarımızın sağlık tesislerine nakillerinde en sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayarak sağlık ordumuzun öncü birlikleri gibi çalıştılar. Sahada görev yapan arkadaşlarımın tamamına şahsım ve sağlık camiamız adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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