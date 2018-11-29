Mardin'de 2 Yaşındaki Çocuğa Şiddet

Mardin'de anne ve babası tarafından ağır şiddet uygulandığı ileri sürülen 2 yaşındaki kız çocuğu hastanelik oldu. Anne ve baba tutuklanırken, kız çocuğu koruma altına alındı.

Olay, Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlçe Devlet Hastanesine getirilen 2016 doğumlu B.B.'nin vücudunda darp izlerini fark eden doktorlar, yaptıkları incelemede çocuğun ağır şiddete maruz kaldığını belirledi. Doktorların durumu bildirmesi üzerine polis, olayla ilgili inceleme başlattı. İnceleme çerçevesinde B.B.'nin annesi Zeynep ve babası Nurettin B. gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şahıslar, çocuklarının engelli olduğunu ve söylenen hiçbir şeyi anlamadığını iddia ederek, kendisine şiddet uygulamadıklarını savundu. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kız çocuğu ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. - MARDİN