Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, 11 Haziran'da İl Jandarma Komutanlığınca "Kılıç-139" özel birlik operasyonu başlatıldığı, 12 Haziran'da Nusaybin kırsal alanında yürütülen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Operasyon kapsamında 13 Haziran'da bölgede yapılan aramalarda ise 3 uzun namlulu silah, 2 el bombası, 2 tabanca, 22 şarjör, 208 mermi, 17 Elektrikli Fünye,güneş paneli, telsiz, ampermetre, gece görüş dürbünü, 4 pil, 2 radyo, 2 sırt çantası ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirilen açıklamada, ele geçen malzemelerin muhafaza altına alındığı kaydedild.

Açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA