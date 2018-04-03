Mardin'de 2 Terörist Yakalandı

Mardin'de 2 Terörist Yakalandı

Mardin’de terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Mardin'de 2 Terörist Yakalandı

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü üyesi şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs ve Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Nusaybin ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs başarılı operasyonla yakalanarak yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. - MARDİN

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