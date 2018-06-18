Mardin'de 2 Terörist Teslim Oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran'da 2 terör örgütü PYD/PKK mensubu, Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız teslim oldu.

Terör örgütü mensuplarının, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kızıltepe'de 10 kilogram patlayıcı bulundu

Öte yandan, Kızıltepe ilçesinde yürütülen çalışmalar sırasında tarlada gömülü 10 kilogram patlayıcı ele geçirildi.