Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
05.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:30

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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