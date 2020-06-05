Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
05.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:30
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
(İHA)
Kaynak: İHA