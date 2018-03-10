Mardin'de 2 PKK'lı Yakalandı

Mardin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları, terör örgütüne aidat adı altında para toplayarak yardımda bulundukları tespit edilen 2 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan zanlıların sorgusunun devam ettiği belirtildi. - MARDİN