Mardin'de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi

Mardin Valiliğince, Nusaybin ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda biri kadın 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçe kırsalında hava destekli operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonda biri kadın 2 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği, 2 uzun namlulu silah ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA