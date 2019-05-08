Mardin'de 2 PKK'lı Teröristin Etkisiz Hale Getirilmesi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 4 el bombası ile mühimmat ele geçirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin kırsalında dün terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Çınar 101 Özel Birlik Operasyonu"nda 2 kadın teröristin silahlarıyla ölü ele geçirildiği anımsatıldı.

Bölgedeki aramada, 2 kalaşnikof, buna ait 7 şarjör ve 7,65 çapında 195 fişek, tabanca, 4 el bombası, 2 tabanca şarjörü, 9 milimetre çapında 30 fişek, 2 sırt çantası, el telsizi, 2 ses kayıt cihazı ve radyo bulunduğu kaydedilen açıklamada, malzemelere incelenmek üzere el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla il genelinde vatandaşların da desteğiyle terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: AA