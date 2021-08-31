Mardin'de 2 mahalleye Kovid-19 karantinası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de 2 mahalleye Kovid-19 karantinası

Mardin'de 2 mahalleye Kovid-19 karantinası
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2 mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2 mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Dargeçit İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun yaptığı açıklamada, karantina kararının sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla alındığı belirtildi.

Kolluk kuvvetleri, karantinaya alınan Sümer ve Kılavuz Mahallelerine giriş ve çıkışları kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada CHP'li Ali Narin'in sırtını dönmesi tepki çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada CHP'li Ali Narin'in sırtını dönmesi tepki çekti
Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı
Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Düm Tek Tek Demet Şener Demet Akalın Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Mame Thiam Mesut Özil Fatih Terim Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mardin'de 2 mahalleye Kovid-19 karantinası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 16:27:36. #1.14#

title